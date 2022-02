Paris (AFP). La consommation de cannabis en hausse chez les jeunes de 17 ans

La consommation de cannabis est repartie à la hausse chez les jeunes de 17 ans: près d'un sur deux dit l'avoir déjà expérimenté en 2014 et près d'un sur dix en consomme régulièrement, selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) publiée mardi. Selon les premiers résultats de cette 8e étude Escapad (Enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel de préparation à la défense), menée en mars 2014 auprès de 22.023 personnes âgés de 17 ans, 47,8% des jeunes affirment avoir déjà essayé le cannabis et 9,2% disent en fumer au moins dix fois par mois. Ils étaient respectivement 41,5% et 6,5% lors de la dernière édition en 2011. Un quart d'entre eux (25,5%) indique également en avoir consommé dans le mois, contre 22,4% il y a trois ans. Ces chiffres mettent fin à onze ans de baisse depuis 2003. Cette hausse générale s'explique notamment par une recrudescence de la consommation féminine: 45,8% des filles déclaraient avoir déjà expérimenté le joint en 2014, contre 38,9% en 2011, et 5,8% affirmaient en consommer régulièrement, contre 3,4% il y a trois ans. L'usage chez les garçons, globalement stable depuis 2000, demeure toutefois le plus important. Parmi ceux ayant fumé du cannabis dans l?année, un garçon sur quatre (25,7%) présente un "risque élevé d'usage problématique ou de dépendance au cannabis", ajoute l'OFDT, qui a développé des critères de repérage des consommations à risque. Les filles sont 17,3 % dans ce cas. Cela représente au total 8% des jeunes de 17 ans (contre 5,3% en 2011). L'alcool reste de loin la substance la plus expérimentée, essayée par 89,3% des jeunes de 17 ans (91% en 2011). L'usage régulier poursuit son augmentation observée depuis 2008: 12,3% boivent plus de dix fois par mois (+1,8 point) et 1,8% en consomment quotidiennement (0,9% en 2011). Mais "l'alcoolisation ponctuelle importante" - qui consiste à boire au moins cinq verres en une seule occasion - est, elle, en recul: moins d'un jeune sur deux (48,8%) dit avoir eu ce comportement lors du mois écoulé, contre 53,8% en 2011. L'usage quotidien du tabac connaît aussi une légère progression (32,4%, contre 31,5% en 2011), notamment sous l'impulsion des filles (+1,7 point). Le nombre des jeunes qui l'expérimentent est en revanche stable (68,4%). "Sur l?ensemble des 15 dernières années, les niveaux des consommations les plus régulières de tabac, d'alcool ou de cannabis restent toutefois en deçà des niveaux atteints au début de la décennie 2000", souligne l'OFDT dans un communiqué. Parmi les autres substances psychoactives, les stimulants restent les plus essayés par les jeunes, notamment l'ecstasy et la MDMA (poudre) dont l'expérimentation a doublé en trois ans (3,8%) pour retrouver le pic de 2002. Escapad a été menée dans les centres de la Journée Défense et Citoyenneté de métropole, de Guyane, Martinique, Guadeloupe et La Réunion auprès de 26.351 jeunes à l'aide d'un questionnaire auto-administré anonyme. Les premiers résultats concernent uniquement l'échantillon métropolitain.

