Le voleur de voiture retrouvé quatre mois après à Grand-Quevilly

La BAC patrouille ce lundi 20 avril dans la nuit, quand rue Mallarmé à Grand-Quevilly, elle aperçoit un véhicule stationné et à l'intérieur, trois personnes semblant vouloir rester dans l'obscurité. Leur attitude semble suspecte aux policiers qui décident de passer la voiture au fichier des véhicules volés. Il s'avère qu'elle a bien été dérobée le 8 décembre 2014 à Petit-Quevilly. La vitre conducteur est brisée.

Les trois hommes, tous trois âgés de 19 ans et résidant à Grand-Quevilly, sont alors contrôlés. Ils expliquent que le véhicule appartient à un ami et qu'il devrait arriver d'un instant à l'autre. Finalement, l'un des trois reconnaît le vol, les deux autres sont mis hors de cause. Le suspect fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire au mois d'août devant le tribunal correctionnel.