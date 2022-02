Sanaa (AFP). Yémen: 18 civils tués et 300 blessés après des raids sur Sanaa

Au moins 18 civils ont été tués lundi par de spectaculaires explosions ayant suivi deux raids de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre une base de missiles à Sanaa au 27e jour du conflit au Yémen. Plus de 300 personnes ont été blessées à la suite de ces explosions décrites par des habitants comme les plus violentes dans la capitale depuis le début des frappes pour empêcher des rebelles chiites et leurs alliés de contrôler l'ensemble du Yémen. Le bilan des victimes pourrait s'alourdir, a indiqué une source médicale, alors que des équipes de secours se relayaient dans le secteur. Il était cependant impossible dans l'après-midi de s'approcher de la base de missiles tant la chaleur était intense, selon un correspondant de l'AFP. Cette base est située à Fajj Attan, une colline qui surplombe le sud de Sanaa. Dans les environs, une dizaine de maisons ont été détruites et une station service, où des automobilistes faisaient la queue, a pris feu, ont indiqué des témoins. "Ces bombardements ont eu lieu sans alerte au préalable, en violation directe du Droit international humanitaire", a déploré l'ONG Action contre la faim (ACF), dont les bureaux ont été endommagés. Prévoyant que les raids "devraient continuer dans les heures et jours à venir", ACF a indiqué être contrainte de "suspendre temporairement les activités de son bureau à Sanaa". Deux employés de la chaîne de télévision Al-Yamen Al-Youm, dont les locaux ont été atteints, ont été tués et dix blessés, selon des secouristes. La chaîne a suspendu ses programmes. L'ambassade indonésienne située dans le secteur a également été endommagée, deux diplomates étant légèrement blessés, a indiqué le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, en condamnant "avec force le bombardement". Jusqu'à cinq kilomètres à la ronde, les explosions ont soufflé les devantures de magasins et provoqué des dégâts à des habitations ou des véhicules. Les agences des Nations unies n'ont cessé de déplorer le coût humain de la guerre, indiquant que le nombre des morts, en particulier des civils, approche le millier et celui des blessés se compte par milliers. Oxfam a regretté lundi un raid aérien qui a touché samedi un de ses dépôts à Saada, fief des rebelles chiites Houthis, dans le nord du Yémen. - fissures chez les rebelles - Des fissures sont apparues dans le camp de la rébellion, mais les Houthis ont promis de se battre jusqu'au bout contre "l'agression sauvage" menée selon eux par l'Arabie saoudite. Coup sur coup dimanche, le commandement militaire de la plus vaste province du Yémen a annoncé le ralliement de 25.000 soldats au président Abd Rabbo Mansour Hadi, réfugié en Arabie saoudite, et un parti jusqu'ici allié aux Houthis a déclaré soutenir l'appel de l'ONU à un cessez-le-feu. Dans un discours télévisé dimanche soir, le jeune chef de la rébellion, Abdel Malek Al-Houthi, s'en est pris à Ryad et a rejeté les accusations de soutien militaire iranien à ses combattants. Téhéran "n'a pas d'influence au Yémen", a-t-il assuré. L'Iran reconnaît apporter un appui aux Houthis, issus de la minorité zaïdite, mais nie leur fournir des armes. Lundi, le ministre yéménite des Affaires étrangères en exil a rejeté toute médiation de l'Iran dans le conflit et a évoqué l'idée d'un "Plan Marshall arabe" pour la reconstruction du pays une fois que la stabilité sera revenue. "Tout effort de médiation venant de l'Iran est inacceptable car l'Iran est impliqué dans le conflit au Yémen", a déclaré Ryad Yassine.

