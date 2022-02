Rapprochement US Quevilly-FC Rouen : cap sur la Ligue 2 !

L'équipe première

"En mutualisant nos forces et nos compétences, nous avons toutes les chances de réussir et de développer le football d'élite, qu'il soit masculin ou féminin", assure Michel Mallet, président de l'US Quevilly qui deviendra le nouveau président de la SAS Quevilly Rouen Métropole, nom de la nouvelle équipe. Une équipe qui a de l'ambition : "Nous visons la montée en National sur deux ans même s'il faut rester très prudent quant aux effets d'annonce." La montée en Ligue 2, elle, est espérée entre 3 et 5 ans.

Le stade

Les joueurs de Quevilly Rouen Métropole pourront s'entraîner dans les deux clubs mais les matchs de l'équipe première se joueront au stade Robert Diochon, actuel stade du FC Rouen.

L'entraîneur

Ce sera Emmanuel Da Costa. L'actuel entraîneur de l'US Quevilly prendra donc la tête de la nouvelle équipe première issue du rapprochement. Le contrat sera signé pour une durée d'au moins deux ans mais rien ne filtre pour le moment. Quant au staff, il n'est pas encore défini.

Le président

Michel Mallet prend la tête de Quevilly Rouen Métropole, Fabrice Tardy, actuel président du FC Rouen, sera vice-président.

Le budget

Michel Mallet a annoncé un budget de 1,5 millions d'euros dès la saison prochaine : "Il faut se donner les moyens de ses ambitions", assène Michel Mallet. La Métropole fournit elle une subvention de 200 000 € à la nouvelle structure. Les deux associations préexistentes auront elles un budget de 500 000 € chacun.

Maillot et logo

Pas de grande surprise de ce côté là, les identités des deux clubs sont respectées. Le maillot à domicile sera à dominante rouge (pour rappeler le FC Rouen) avec une minorité de jaune et inversement à l'extérieur. Quant au logo, il rassemble sous un même écusson les logos des deux anciens clubs.

Les équipes réserve

S'il n'y aura qu'une équipe première, les équipes réserve de chaque club demeureront. L'US Quevilly bataille pour rester en CFA 2 tandis que le FC Rouen (l'équipe actuelle) tente de monter dans cette même division.

La formation

Les directions des deux clubs l'assurent, il ne s'agit pas d'une fusion mais d'un rapprochement. Résultat, les deux associations sportives (équipes réserve et équipes de jeunes) demeurent. Avec une volonté : maintenir les jeunes au plus haut niveau national. "Aujourd'hui, nous avons une bonne formation avec des éducateurs parfaitement diplômés, se réjouit l'actuel président du FC Rouen Fabrice Tardy et prochain vice-président de la future structure. La question est de savoir comment garder nos talents. Aujourd'hui, nous alimentons les clubs professionnels. Nous formons des jeunes de 6-7 ans que nous ne pouvons garder à 15 ans." Son homologue quevillais Michel Mallet renchérit : "Il faut renforcer la formation pour pouvoir faire face à cette évasion."

Plus largement, les deux clubs souhaitent revenir sur le podium national du classement FFF pour les U17 et U19. En 2013-2014, la formation rouennaise est 5e, la formation quevillaise est 6e.

Le pôle féminin

"Nous souhaitons développer le pôle féminin, annonce Michel Mallet. Au-delà des 130 licenciées du FC Rouen et de la trentaine de licenciées de l'USQ, nous voulons développer la qualité de formation et pérenniser la D2 féminine, voire réfléchir à un projet de montée en première division."

Le mot des élus

Pour le président de la Métropole et maire de Petit-Quevilly Frédéric Sanchez, "cette unité et cette solidarité doivent créer de l'élan et de l'envie." Le maire de Rouen Yvon Robert espèrelui que "cette association permette une montée en National, pourquoi pas en Ligue 2 et même en Ligue 1, il ne faut rien se refuser !"