Genève (AFP). Méditerranée: nouveau naufrage en cours d'un bateau avec plus de 300 migrants

Un bateau avec à bord plus de 300 personnes est en train de sombrer en Méditerranée, a annoncé lundi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui indique avoir reçu un appel à l'aide d'une personne située sur cette embarcation. "L'OIM à Rome vient de recevoir un appel demandant de l'aide d'un bateau dans les eaux internationales; il y a trois bateaux. La personne qui a appelé dit qu'il y a plus de 300 personnes sur son bateau et qu'il est en train de couler", a indiqué aux médias l'organisation internationale, basée à Genève.

