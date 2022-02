Genève (AFP). Méditerranée: appel de détresse pour un bateau de migrants selon l'OIM

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué avoir reçu lundi un appel de détresse lancé par téléphone par une personne disant se trouver sur un bateau en train de couler, avec quelque 300 migrants à bord, en Méditerranée. "L'OIM à Rome vient de recevoir un appel demandant de l'aide d'un bateau dans les eaux internationales () La personne qui a appelé dit qu'il y a plus de 300 passagers sur son bateau et qu'il est en train de couler", a indiqué aux médias l'organisation internationale, basée à Genève. Cette même personne a indiqué à l'OIM qu'il y avait au moins 20 morts. En Italie, un porte-parole de l'OIM, Flavio Di Giacomo, a affirmé sur la chaîne italienne RaiNews24 que "pour le moment, il s'agit simplement d'un appel au secours, parler de naufrage est trop prématuré". "Souvent les migrants, quand ils sont encore proches de la Libye, appellent les garde-côtes et les associations pour leur demander de l'aide", a-t-il expliqué. Ceci "ne veut pas dire qu'ils sont dans une situation désespérée". Cette annonce est intervenue alors que l'Union européenne a convoqué en urgence une réunion conjointe des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, après un naufrage en Méditerranée qui aurait fait des centaines de morts dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la personne qui a téléphoné lundi à l'OIM, il y avait à ce moment-là trois bateaux de migrants voguant côte à côte en Méditerranée. A Genève, le porte-parole de l'OIM ignorait dans quelles eaux se trouvaient les embarcations. L'organisation a dit avoir contacté les gardes-côtes, sans préciser lesquels. Elle a estimé que les gardes-côtes "n'ont pas les moyens de les secourir maintenant" car ils manquent de ressources en raison du naufrage du chalutier ce weekend au large de la Libye. D'après l'organisation, "les garde-côtes vont probablement essayer de rediriger des navires commerciaux" vers la zone où le bateau a été signalé en train de couler. Une opération pas facile car, selon l'OIM, certains navires commerciaux "ne veulent pas collaborer". Le bilan officiel du naufrage survenu dans la nuit de samedi à dimanche au large de la Libye est de 24 morts et 28 rescapés. Mais il risque d'être beaucoup plus lourd, des survivants ayant fait état de la présence de quelque 700 personnes à bord du bateau. Les corps des victimes ont été récupérés par les gardes-côtes de Malte. Les rescapés sont acheminés à Catane en Sicile, selon l'OIM, dont une équipe a pu pour la première fois se rendre dans le port de Malte. L'organisation se base sur les témoignages des survivants, qu'elle interviewe, pour établir le nombre de personnes se trouvant sur les navires faisant naufrage, a expliqué à Genève un porte-parole de l'OIM, Joel Millman. Chaque jour, entre 500 et 1.000 personnes sont récupérées par les garde-côtes italiens ou des navires marchands. Plus de 11.000 l'ont été en une semaine. Selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), 35.000 migrants sont arrivés par bateau dans le sud de l'Europe depuis le début de l'année, et 1.600 sont portés disparus.

