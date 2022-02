Berlin (AFP). Drames de l'immigration: Merkel bouleversée veut des réponses de l'Europe

La chancelière allemande Angela Merkel est "bouleversée" par les naufrages en Méditerranée qui ont tué des centaines de migrants et souhaite des réponses de l'Europe, a déclaré lundi son porte-parole à Berlin. "La chancelière est bouleversée comme des millions d'Allemands après le nouveau naufrage d'un navire de réfugiés dans lequel nous devons supposer que 900 personnes ou plus ont péri et cela quelques jours seulement après un autre accident dans lequel environ 400 personnes ont péri noyées", a déclaré le porte-parole, Steffen Seibert. Qualifiant ces drames de "tragédie", il estime que les naufrages répétés de navires de réfugiés sont "une situation qui n'est pas digne de l'Europe. Un continent préoccupé par l'humanité doit trouver des réponses même quand il n'y a pas de réponses faciles". L'Union européenne a convoqué en urgence une réunion conjointe des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères lundi après le nouveau naufrage en Méditerranée survenu dans la nuit de samedi à dimanche. La réunion débutera à 15H00 (13H00 GMT) à Luxembourg, après la réunion mensuelle des ministres des Affaires étrangères, a indiqué à l'AFP une porte-parole du Conseil européen, qui représente les 28 Etats membres de l'UE. Pour la chancelière allemande, l'Union européenne doit chercher "d'urgence" les réponses à deux questions, a expliqué M. Seibert. "Que pouvons-nous et devons-nous faire pour que de telles catastrophes ne se répètent pas? Comment pouvons nous agir en Libye et sur la Libye pour empêcher que la situation de politique intérieure compliquée (dans ce pays) ne laisse la voie complètement libre aux trafiquants d'être humains pour leur business criminel?", a énuméré le porte-parole de Mme Merkel. Il a souligné que la chancelière avait appelé dès dimanche le Premier ministre italien Matteo Renzi et que les deux dirigeants étaient d'accord pour dire que "l'Europe doit désormais agir dans cette direction". L'Union européenne est régulièrement pointée du doigt pour sa passivité alors que les drames en Méditerranée se multiplient dans un contexte de flux migratoires massifs vers l'Europe. Chaque jour, entre 500 et 1.000 personnes sont récupérées par les garde-côtes italiens ou des navires marchands. Plus de 11.000 l'ont été en une semaine.

