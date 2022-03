Le candidat était un usurpateur

Ce sont des photos circulant sur la toile qui ont crée la polémique. On y voit le candidat Front National pour le canton de Balleroy en tenue de capitaine de l'armée de l'air, porte-drapeau lors des cérémonies du souvenir en Indochine en juin 2008. On le voit notamment aux côtés du président de la république Nicolas Sarkozy pendant quelques instants. Problème, il n'a jamais était capitaine de l'armée de l'air pas même officier. Pourtant, il faisait parti de l'Union nationale des officiers de réserve dont il était même un des portes drapeaux... La raison: Eux aussi auraient été piégés...Le FN de son côté, annonce qu'il n'est plus candidat pour les élections de 20 et 27 Mars prochain....

