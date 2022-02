Big Ali, concert tribute et les sorties club du week-end

Votre soirée concerts

Hygiaphone tribute to Telephone et Cover Queen sont en live au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair.

Moriarty et Portier Dean passent la soirée avec vous au Cargö à Caen.

Les Blood Brothers se déplacent au What's à Caen.

Dans vos clubs

Nastynas et Big Ali font étape aux Planches à Deauville ! Pour rappel la piscine couverte et les jacuzzis sont ouverts !

Au Koncept à Lessay , champagne shower et séances photos et dédicaces avec Kim des Marseillais en Thaïlande. L'entrée est gratuite.

Une soirée à l’American pie au Bayokos pendant l'American Madness Party 3. Ce sont des DJ produisant un Son US pour vous éclater, vous défouler et dépasser vos limites comme jamais. C'est 12 euros l'entrée.

Poisson d'avril party à l'Amirauté à Cherbourg, avec des blagues à gogo et c'est ambiancé par votre DJ habituel.

La Warm of Apocalypse New, c'est la guerre à Hambye avec déco, cadeaux et une très grosse surprise !

Au Plan B à Males au lieu dit les Margottières c'est la Love Kiss and Happiness. Soirée spéciale célibataires avec une couleur de bracelet en fonction de votre disponibilité.