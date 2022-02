C'est la dernière ligne droite avant la grande finale de "The Voice" saison 4. Ils étaient huit, ils ne sont plus que quatre, soit un champion par équipe. Chez Mika, David-Thibault s'est réapproprié le tube de Beyoncé "Crazy in Love" pour en faire un morceau complètement dingue !

Ecoutez ses premiers mots en sortie de plateau après sa qualification samedi dernier...

Finale The Voice 4: ça passe pour David-Thibault Impossible de lire le son.

