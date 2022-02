Paris (AFP). Popularité: Hollande et Valls en recul de 4 et 5 points

La cote de popularité de François Hollande a reculé de quatre points, à 21% de satisfaction en avril, et celle de Manuel Valls de cinq, à 40%, selon un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche. De 29% de "satisfaits" en janvier, la cote du président de la République est passée à 24% en février, 25% en mars et 21% en avril. Après un sommet de 61% de satisfaits en mai 2012 lorsqu'il arrive au pouvoir, le chef de l'état verra sa popularité s'éroder au fil des mois pour atteindre l'indice le plus bas en novembre 2014 (13% de satisfaits), avant de remonter à 29% en janvier de cette année, mois marqué par les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher de Vincennes. Pour sa part le Premier ministre Manuel Valls réunit en avril 40% de satisfaits contre 45% en mars. Sa popularité connait une courbe déclinante également comparable à celle du chef de l'Etat, perdant 13 points entre janvier (53% de satisfaits) et avril (40%). L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1.914 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

