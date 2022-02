4 plaisanciers naufragés, dont une enfant de 11 ans, secourus en mer

Ce samedi 18 avril, un peu après 19h, le CROSS Jobourg a reçu l’appel d’une personne signalant avoir chaviré au large de Kairon près de Granville. 4 personnes de la même famille, dont une enfant de 11 ans et un homme de 65 ans, étaient dans l’eau atteignant à peine 12° et deux autres réfugiées sur la coque retournée de leur voilier de 4,80 m.

Face à l’urgence de la situation l’hélicoptère de la sécurité civile a été engagé, et plusieurs unités nautiques ont été sollicitées, les moyens de la SNSM de Julouville et des sapeurs pompiers de Granville.

Répondant au message de détresse du Cross, un navire de plaisance qui naviguait sur zone a fait route vers la position du naufrage et récupéré les 4 plaisanciers.

Deux d’entre eux, la fillette et son grand-père, présentaient de sérieux signes d’hypothermie, ils ont été héliportés vers le centre hospitalier de Granville où ils ont été pris en charge moins de 27 minutes après l’alerte initiale.

Les deux autres naufragés, les parents de la petite fille, ont été ramenés vers le port du Hérel, ainsi que leur voilier.

Pour cette opération le CROSS s’est également appuyé sur le sémaphore du ROC qui, ayant le visuel sur zone, a pu confirmer très tôt la position de l’accident.

A l’issue de cette opération, qui se termine avec plus de peur que de mal pour cette famille, "l’extrême réactivité et l’efficacité de l’ensemble des acteurs de la chaîne de sauvetage méritent d’être soulignées" remarque le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en mer.