Taëz (Yémen) (AFP). Yémen: 21 morts dans de nouveaux combats

Des affrontements nocturnes entre rebelles chiites Houthis et combattants favorables au président du Yémen ont fait 21 morts dans les villes de Taëz et d'Ataq (sud), ont indiqué dimanche des sources médicales et des responsables locaux. Dix Houthis et quatre membres des "comités populaires" (paramilitaires favorables au chef de l'Etat Abd Rabbo Mansour Hadi) ont trouvé la mort dans de violents combats à Taëz, grande ville du sud-ouest du Yémen, ont précisé ces sources. Ces paramilitaires combattent aux côtés des soldats de la Brigade 35, loyale au président Hadi. Dans leur action, ils ont reçu l'appui de l'aviation de la coalition conduite par l'Arabie saoudite qui a bombardé, selon des habitants, plusieurs positions rebelles à l'aube. Dans le même temps, des renforts Houthis sont arrivés par voie terrestre des villes de Hodeïda (ouest) et Ibb (centre). Relativement épargnée ces dernières semaines par les combats, Taëz est le théâtre depuis quelques jours de violents affrontements entre Houthis et loyalistes. A Ataq, capitale de la province de Chabwa (sud), sept Houthis ont été tués dans une attaque nocturne contre leur position, lancée par des hommes armés de tribus sunnites de la région, selon des sources tribales. A Al-Saïd, dans la même province, trois membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués dans une attaque de drone américain dans la nuit, a affirmé un chef tribal. Le drone a visé, selon lui, les occupants d'une voiture transportant des armes. A Aden, grande ville du sud, les combats n'ont pas cessé pendant la nuit, opposant les Houthis aux paramilitaires dans les quartiers de Dar Saad, Crater et Khor Maksar, ont indiqué des habitants. Aucun bilan de ces combats n'a pu être obtenu dans l'immédiat.

