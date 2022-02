Paris (AFP). Décès de la speakerine et animatrice de radio Anne-Marie Peysson

L'animatrice de radio Anne-Marie Peysson, ancienne speakerine à la télévision devenue une "grande voix" de la radio RTL, est morte mardi à l'âge de 79 ans, a annoncé samedi cette station. "Après avoir commencé sa carrière à la télévision, Anne-Marie Peysson était devenue une animatrice emblématique de RTL" indique la radio sur son site internet. "C'était comme une maman de la radio. Je garde ses fous rires et son naturel toujours en mémoire", a réagi l'animateur des Grosses Têtes, Laurent Ruquier. "Que de souvenirs avec Anne Marie Peysson !!! Triste journée", a ajouté son collègue de RTL Marc-Olivier Fogiel. Le patron de la station, Christopher Baldelli, a également rendu hommage à "une grande dame de la Radio". "Elle avait gagné le c?ur des auditeurs de RTL et des Français en étant l'animatrice emblématique notamment de +Parlez-moi d'amour+ et en lançant () la première émission de libre antenne, +les auditeurs ont la parole+", a-t-il déclaré à l'AFP. Née dans les Hautes-Alpes à Saint-Disdier, le 24 juillet 1935, elle débute sa carrière en 1954 à Télé Marseille à l'âge de 19 ans après avoir séduit par sa vivacité un jury présidé par Marcel Pagnol pour un concours de recrutement de speakerines. Trois ans après, elle monte à Paris puis fait ses débuts en 1960 à l'ORTF comme speakerine aux côtés de Catherine Langeais et Jacqueline Huet. Anne-Marie Peysson apparaît ensuite sur le petit écran aux côtés de Guy Lux pour présenter l'émission Le Palmarès des chansons. Elle rejoint la radio RTL en 1968, tout d'abord comme speakerine pour accompagner Philippe Bouvard dans RTL non stop, puis comme animatrice. Elle lance l'émission Stop ou encore, le week-end dans les années 70, puis devient l'une des "grandes voix" des matinées de RTL avec son émission Parlez-moi d'amour. Dans les années 80, elle lance avec Alain Krauss l'émission Les auditeurs ont la parole. Elle est aussi apparue dans plusieurs films et téléfilms dans les années 60 et a enregistré quelques chansons.

