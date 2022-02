C’est avec un effectif réduit à cause de plusieurs joueurs cadres manquant que les joueurs de l’agglomération rouennaise essaieront de s’imposer face à une équipe de Lanester qui alterne toujours le chaud et le froid dans cette saison mais qui occupe la 7e place du classement et qui s’était imposée lors de précédente rencontre entre les deux équipe 31-29.

Les bleus tenteront donc de s’imposer pour toujours espérer monter sur le podium en cette fin de saison.