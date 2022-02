Sortir dans le Calvados : lundi 20 avril

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, c'est la 1ère fête du printemps à Caen. Vos commerçants vous accueillent dans la bonne humeur avec de nombreuses animations pour tous. Ecoutez, Eric Delaunay, Président des Vitrines de Caen...SON...Plus d'infos sur Les Vitrines de Caen



Vendredi, c'est la 2ème édition de la soirée dédiée au freestyle sur glace. Un événement organisé par l'assocation «Patinage Freestyle Electric Caen», en partenariat avec la Patinoire de Caen la mer. Des animations seront proposées tout au long de la soirée. Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement.



Samedi, des courses hippiques sont organisées sur l'hippodrome de Vire. Au programme de cette nouvelle journée de courses, 3 courses de trot et 4 courses de plat. L'entrée est gratuite.