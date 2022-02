Washington (AFP). Grèce: incertitudes pour l'Europe et le reste du monde si pas d'accord

Le secrétaire américain au Trésor Jack Lew a pressé vendredi la Grèce et l'Europe de trouver un accord sur les réformes pour Athènes, sous peine de créer des "incertitudes" pour l'Europe et le reste du monde. A l'issue d'une rencontre à Washington avec le président de l'Eurogroupe (qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro), le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem, M. Lew a déclaré: "ne pas parvenir à un accord créerait d'immédiates difficultés pour la Grèce et des incertitudes pour l'Europe et l'économie mondiale dans son ensemble".

