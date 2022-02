Salon du camping-car : un avant-goût d'été...

Il s'en vend chaque année, neufs et occasions confondus, près de 75.000. Le camping-car reste l'un des modes de vacances favoris des Français, séduits par la mobilité qu'il propose. 7000 caravanes trouvent quant à elles preneurs.

Les concessionnaires du Cotentin, Jacqueline et Ulrich, s'associent une nouvelle fois pour proposer un salon dédié à ces véhicules de loisirs, sur l'hippodrome de La Glacerie. On y trouve 150 véhicules neufs et occasions, comme un avant goût de l'été. Comptez entre 4000 et 130.000 euros, selon les modèles. Pour les plus petits budgets, des tentes sont aussi proposées, dont un modèle gonflable : adieu les arceaux cassés !

Nouveauté pour cette seconde édition : un espace "vintage" présente une douzaine de véhicules des années 60 à 80, avec la complicité des associations Auto Retro Cotentin et Stonewagen. Outre les "combis" volkswagen, véritables pièces de collection, on y trouve aussi des caravanes, comme cette Notin de 1963 que nous fait visiter Pascal :