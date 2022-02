Réforme ferroviaire : Philippe Duron veut mettre fin à "la déshérence" des trains

Pour Philippe Duron, chargé de mission au sujet de l'avenir des Trains d'équilibre du territoire (TET, Intercité, Corail), l'objectif est clair : faire des proposition au gouvernement pour mettre en place une nouvelle convention d'exploitation TET en 2016. A ses côtés, quatre autres parlementaires de différentes couleurs politiques, deux élus régionaux et quatre experts planchent sur le sujet. Pour l'élu bas-normand, "les TET sont des trains qui sont en déshérence depuis un certain nombre d'année. En 2010, le gouvernement a repris les TET à sa charge, mais le déficit qui était alors de 200 millions d'euros, est désormais de 340 millions en 2015 et pourrait atteindre 500 millions en 2025. C'est devenu insupportable". C'est dans ce contexte, que le gouvernement veut réagir.

La commission Duron vise à améliorer la relation entre les lignes TGV et TER, tout en prévoyant l'intégration des quatre Lignes à grande vitesse qui doivent être lancées en 2016. Le but poursuivi est notamment de chasser les trains qui doublonnent.

La commission soumettra alors fin mai ou début juin des propositions de restructuration et de remplacement du matériel pour que les TET ne soient plus le "maillon faible" du territoire. Qu'en est-il alors des évolutions possibles sur le sol normand ? "Nous avons une ligne robuste Paris-Cherbourg qui est presque à l'équilibre. En ce qui concerne Paris-Granville, j'ai confiance parce qu'un prolongement au Mont Saint-Michel est prévu. C'est en revanche plus compliqué sur Caen-Tours avec peu de monde dans les trains."

Philippe Duron n'exclut pas la possibilité que certaines dessertes disparaissent à certains moments de la journée, "pour que les lignes restent performantes. C'est important par exemple que le Cherbourgeois ne mette pas plus de 3h30 pour aller à Paris. A l'inverse, certaines lignes pourraient avoir plus de dessertes : on pourrait imaginer notamment, plus de trains entre Paris et Caen."

La ligne Caen-Tours, la plus en difficulté en Basse-Normandie, demeure dans une situation délicate. Mais sa disparition n'est pas forcément à l'ordre du jour selon Philippe Duron :

Cette réforme n'a pas fini de faire parler. Vendredi 17 avril, le conseiller départemental du Calvados, Rodolphe Thomas, indiquait ainsi dans un communiqué : "Une source d'inquiétude apparaît : il semble que le Gouvernement aurait pour objectif de transférer certaines des liaisons Intercités vers les Trains Express Régionaux financés en grande partie par les Régions." Des réponses pourrait être apportées dès ce mardi 21 avril. Le président du Conseil régional de Basse-Normandie, Laurent Beauvais, a convoqué la presse à ce sujet.