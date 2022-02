Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP). Tennis: Monfils rejoint Berdych en demi-finale à Monte-Carlo

Gaël Monfils a surclassé le Bulgare Grigor Dimitrov, 11e mondial, en deux sets 6-1, 6-3 et moins d'une heure pour accéder vendredi aux demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo. C'est la première fois depuis 2010, année de la finale perdue à Paris-Bercy, que Monfils atteint le dernier carré dans un tournoi de cette catégorie, situé juste en deçà des Grands Chelems. Au lendemain de son coup d'éclat contre Roger Federer, le Parisien, 18e mondial, n'a pas eu à trop forcer son talent face au brillant bulgare, comparé à Federer pour sa gestuelle quasi identique. Dimitrov, souvent en retard, l'a bien aidé en cumulant les fautes directes (27 dans le premier set, 13 pour le Français). Solide du fond du court, le Français a dicté les échanges en variant le jeu avec amorties, balles bombées et coups droits croisés. Au bout de 22 minutes et trois break, le 18e mondial avait déjà empoché la première manche. De plus en plus en confiance, "La Monf" a continué à exécuter son plan de jeu en poussant son adversaire à effectuer le coup de trop. Tout juste a-t-il dû effacer deux balles de break à 1-1. Pas dans son assiette, Dimitrov a continué "d'arroser" les bâches. Et Monfils a creusé l'écart pour mener 4-1 dans cette seconde manche pour faire cavalier seul et conclure en terrassant Dimitrov sur une attaque de coup droit. Avant cette édition, Monfils n'avait encore jamais passé le troisième tour en huit tentatives. Et il failli ne pas se rendre sur la Côte d'Azur à cause d'une blessure à la hanche droite. Le voilà désormais en position de prétendre à une première finale de Masters 1000 sur terre battue. Ce sera contre Tomas Berdych, 8e mondial, vainqueur un peu plus tôt du Canadien Milos Raonic après abandon à 5-2. Monfils n'aime pas trop jouer contre le Tchèque (1 victoire, 5 défaites). Mais son seul succès contre lui s'était déroulé sur terre battue en 2013, au premier tour de Roland-Garros. Le programme des quarts de finale : Tomas Berdych (CZE/N.6) bat Milos Raonic (CAN/N.4) 5-2 (abandon) Gaël Monfils (FRA/N.14) bat Grigor Dimitrov (BUL/N.9) 6-1, 6-3 Novak Djokovic (SRB/N.1) - Marin Cilic (CRO/N.8) Rafael Nadal (ESP/N.3) - David Ferrer (ESP/N.5)

