Sanaa (AFP). Yémen: l'ONU prône un cessez-le-feu, 36 morts dans de nouvelles violences

L'ONU a exigé un cessez-le-feu immédiat au Yémen où les combats entre partisans et adversaires du chef de l'Etat et une campagne aérienne arabe contre la rébellion ont fait des centaines de morts et provoqué une grave crise humanitaire en près d'un mois. Alors que de nouvelles violences ont fait vendredi au moins 36 morts dans le sud du Yémen, où se concentrent les combats, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé à une trêve "immédiate" dans le pays "en feu". "Le processus de paix diplomatique soutenu par les Nations unies est le meilleur moyen pour sortir de cette guerre qui dure depuis longtemps et a des conséquences terrifiantes pour la stabilité régionale", a-t-il ajouté jeudi soir à Washington. Aidés des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, les rebelles chiites Houthis liés à l'Iran poursuivaient vendredi leur offensive dans le sud du Yémen, après s'être emparés de la capitale Sanaa et de plusieurs provinces du nord, du centre et de l'ouest du pays. Pour tenter de stopper leur progression et de les empêcher de prendre le pouvoir dans le pays, une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, alliée du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, bombarde par les airs depuis le 26 mars quotidiennement leurs positions. Le même jour, et après l'entrée des rebelles dans Aden, principale ville du sud où il s'était réfugié, M. Hadi a pris la fuite en Arabie saoudite voisine. Le conflit a fait plus de 700 morts et près de 3.000 blessés, dont un grand nombre de civils, selon un dernier bilan de l'ONU fourni il y a quelques jours. - Eau dans les rares puits - Vendredi, de violentes explosions ont secoué Taëz (sud-ouest), la troisième ville du pays, où des avions de la coalition ont lancé des raids contre les Houthis, selon des habitants. Ils ont suivi des attaques contre un camp de la 35e brigade de l'armée, fidèle à M. Hadi, que les rebelles cherchaient à prendre pour conforter leur emprise sur la ville. Seize personnes, dont 3 civils, ont péri dans des combats nocturnes, selon une source militaire. Malgré les combats et les raids, des habitants de Taëz, privés de courant électrique et d'eau courante depuis plusieurs jours, sortent dans la rue pour tenter de s'approvisionner en eau dans les rares puits de la ville, selon un correspondant de l'AFP. Les mêmes scènes se répètent à Aden, à Sanaa et dans d'autres régions où les conditions de vie de la population empirent au fil des jours, selon des habitants. Face à ce drame humanitaire, Ban Ki-moon a souligné qu'"il est grand temps de soutenir (l'idée) de couloirs permettant le passage de l'aide qui sauve des vies et de passer à la paix véritable". Après la démission de son émissaire au Yémen, Jamal Benomar, M. Ban a indiqué qu'il cherchait un nouveau médiateur pouvant être "déployé immédiatement" dans la région. "Les Saoudiens m'ont dit qu'ils comprenaient la nécessité d'un processus politique". - Appels à l'aide internationale - L'ONU et ses partenaires humanitaires au Yémen ont lancé samedi un appel urgent à une aide internationale de 274 millions de dollars pour répondre aux besoins de 7,5 millions d'habitants touchés par l'intensification du conflit.

