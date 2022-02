Le squash, un cousin très physique du tennis

Le squash se pratique sur un terrain de 60m2 entouré de murs. Le but principal est de renvoyer la balle et de toucher le mur frontal en s'aidant, ou non, des murs latéraux et même du mur de fond de court.

Jouer avec les murs

Contrairement au tennis, chaque set de squash se joue en 11 points avec un écart de 2 points en fin de partie et le service reste au joueur qui vient de marquer. “C'est un sport très cardio et très rapide. En général, les matchs ne durent pas plus de 40mn. Même si le service peut être lent, les coups sont de plus en plus puissants et rapides. De plus, on peut jouer avec les murs, ce qui ajoute un côté ludique à ce sport”, explique-t-on au Time Squash. Côté intensité, les joueurs sont servis : 40mn de squash équivalent à 2h de tennis.

Le squash est aussi un sport reconnu, avec une fédération. Rouen a même une équipe féminine en Nationale 2 et une équipe masculine en N3. Les entraînements se font en autonomie, sans entraîneurs. Les joueurs progressent grâce à des Opens, pour travailler leur classement individuel, ou grâce aux matchs par équipe. Lors de ces matchs par équipes, chaque joueur affronte un joueur de classement équivalent dans l'équipe adverse.