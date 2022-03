Courir au fil de la Vire ce dimanche à 10h30

Il s'agit d'une course nature en ligne de 9,2 km dans un environnement exceptionnel, le long de la Vire sur le chemin de halage, entre St Lô et Pont Hébert





Le programme :



- Le retrait des dossards à partir de 9h15 au bar restaurant "L'Entracte" près de la gare SNCF de Saint-Lô et du Cinémoviking.



- Le départ est prévu à 10h30 dans cette zone.



- L'arrivée de la compétition aura lieu à Pont-Hébert sur les bords de la Vire.



- Et la remise des récompenses se fera dans la foulée.





Course organisée et au profit de l'association culturelle et humanitaire



"Terres en Harmonie" qui soutient l'Himalaya.







Inscription: 6 € / 7 € sur place / lots pour chaque participant / boisson chaude offerte / ouvert à partir de la catégorie junior







Inscriptions au 06.07.90.06.64 / www.normandiecourseapied.com / terresenharmonie@hotmail.fr







