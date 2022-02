Paris (AFP). Cannes 2015: 17 films en compétition pour la Palme d'or

Dix-sept films sont pour l'instant en compétition pour la Palme d'or qui sera remise à l'issue du 68e festival de Cannes, du 13 au 24 mai. D'autres titres pourraient compléter cette liste d'ici fin avril. Films en compétition: - "Dheepan", du Français Jacques Audiard: drame sur fond de choc des cultures librement inspiré des "Lettres Persanes" de Montesquieu, livrant le regard sur la société française d'un réfugié sri-lankais débarqué dans une cité de banlieue parisienne. - "La loi du marché", du Français Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon. Le réalisateur de "Mademoiselle Chambon" raconte l'histoire de Thierry, qui, après 18 mois de chômage, commence un nouveau travail d'agent de sécurité dans un hypermarché. On va lui demander d?espionner ses collègues. - "Marguerite et Julien" de la Française Valérie Donzelli, avec Jérémie Elkaïm et Anaïs Demoustier. Un film sur l'amour entre un frère et une s?ur, qui devait initialement être réalisé par François Truffaut dans les années 70. Adaptation d'un fait divers, l'histoire de Julien et Marguerite de Ravalet, frère et s?ur, exécutés en 1603 pour adultère et inceste. - "The Tale Of Tales" ("Il Racconto dei racconti") de l'Italien Matteo Garrone avec Salma Hayek et Vincent Cassel. Premier film en anglais de Matteo Garrone ("Gomorra"). Une libre adaptation des contes du XVIIe siècle de l'auteur italien Giambattista Basile. - "Carol" de l'Américain Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Une histoire d'amour entre deux femmes dans le New York des années 1950, adaptée d'un roman de Patricia Highsmith. - "The Assassin" ("Nie Yinniang"), du Taïwanais Hou Hsiao-Hsien. Le réalisateur, récompensé à Cannes en 1993 par un Prix du Jury pour "Le maître des marionnettes", s'intéresse aux aventures d'une meurtrière sous la dynastie Tang. - "Moutains May Depart" ("Shan He Gu Ren") du Chinois Jia Zhangke. Prix du scénario pour "A Touch of Sin" en 2013 et Lion d'Or à Venise pour "Still Life" en 2006, le réalisateur chinois raconte, à travers un film scindé en trois différentes périodes, l'évolution de la société chinoise. - "Our Little Sister" ("Umimachi Diary"), du Japonais Hirokazu Kore-Eda. Après "Tel Père, tel fils", prix du Jury en 2013, le cinéaste adapte cette fois un manga à succès. - "Macbeth", de l'Australien Justin Kurzel, avec Michael Fassbender et Marion Cotillard. Une adaptation à l?écran de l?une des plus grandes tragédies de Shakespeare. - "The Lobster" du Grec Yorgos Lanthimos avec Colin Farrell, Rachel Weisz et Léa Seydoux. Potentiel film à scandale, sur des personnes ordinaires enfermées dans un hôtel et qui doivent trouver un partenaire en 45 jours, faute de quoi ils seront transformés en animal. - "Mon Roi" de la Française Maïwenn, avec Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot: une histoire d'amour passionnelle et compliquée d'un couple, avec Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot. La réalisatrice avait reçu le prix du jury en 2011 pour le film-choc "Polisse". - "Mia Madre" de l'Italien Nanni Moretti (Palme d'or en 2001 avec "La Chambre du fils") avec Margherita Buy, John Turturro et Nanni Moretti. Sur les doutes d'une cinéaste en pleine crise créative et personnelle, un film à tonalité autobiographique. - "Son of Saul" (Saul Fia), du Hongrois Laszlo Nemes. En 1944, un prisonnier hongrois forcé à travailler dans un des crématoriums d?Auschwitz tente de sauver des flammes le corps d?un garçon qu?il prend pour son fils. - "Youth" ("La Giovinezza") de l'Italien Paolo Sorrentino (Oscar du meilleur film étranger en 2014 avec "La Grande Bellezza"), avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz et Jane Fonda. Le film suit l'histoire de deux vieux amis, un réalisateur et un compositeur de musique à la retraite, en vacances dans les Alpes. - "Louder Than Bombs" du Norvégien Joachim Trier ("Oslo, 31 août") avec Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne et Isabelle Huppert. Histoire d'un drame familial, qui propose les différents points de vue des membres de la famille face aux événements. - "The Sea of Trees" de l'Américain Gus Van Sant, avec Matthew McConaughey et Naomi Watts. Le nouveau film du réalisateur sacré par la Palme d'or en 2003 ("Elephant") conte l'histoire d'une rencontre entre un Américain et un Japonais dans "la forêt des suicides" au Japon, où convergent les hommes en détresse qui veulent mettre fin à leurs jours. - "Sicario" du Canadien Denis Villeneuve, avec Emily Blunt et Benicio Del Toro. L'auteur d'"Incendies" signe un thriller se jouant dans la zone frontalière s?étendant entre les Etats-Unis et le Mexique, un territoire de non-droit où les trafiquants de drogues internationaux imposent leur pouvoir.

