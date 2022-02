Amfreville célèbre sa libération

Grâce au concours du comité des fêtes et du comité d'action culturelle de la ville, de nombreux événements seront proposés au cours de ce week-end festif. En guise d'introduction, des véhicules militaires anciens déambuleront dans les rues de la ville et un camp militaire sera installé grâce à une association de collectionneurs du Houlme partenaire de l'événement. L'école de musique, les associations de théâtre et de danse, mais aussi des groupes locaux seront mis à contribution pour offrir de nombreuses animations pour la plupart gratuites. Les expositions du centre culturel Simone Signoret offriront un complément historique.

Pratique. Samedi 18 et dimanche 19 avril. Centre culturel Simone Signoret à Amfreville. www.amfreville-la-mivoie.org