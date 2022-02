C'est parti pour les 24h du Mans moto

Les contrôles routiers, notamment vitresse, alcoolémie, stuppéfiants, sont renforcés dans la traversée de l'Orne toute cette fin de semaine et jusqu'à lundi. La circulation des motos sera gratuite à partir de vendredi matin 10h sur les autoroutes de la région, notamment sur l'A28 entre Rouen et Le Le Mans, jusqu'à lundi midi.

Des relais « Calmos » seront installés sur l'Aire de la Dentelle de l'A28 à Alençon, et à la sortie sud de Sées sur la départementale 438.

Sur la compétition, les essais libres ont eut lieu ce jeudi midi, suivis des premiers essais qualificatifs cet après-midi et des essais de nuit, ce soir jusqu'à 22h30. La seconde séance d'essais qualificatifs sera disputée à la mi-journée de demain et demain soir ce sera l'ouverture des stands à la libre visite du public, où celui-ci pourra rencontrer les pilotes.

Départ de la course samedi à 15h

On surveillera bien sûr la performance du team ornais Moto Active Sport 14, basé à Fontaine les Bassets, près de Trun, qui participe avec la Kawasaki ZX10R n°114. L'équipage est composé de Florentin et Frédérick Pigeon, Pierre Antoine Résa et Christopher Auzou.