Paris (AFP). La France et l'Italie en force au 68e Festival de Cannes

Des auteurs reconnus et habitués de la Croisette comme l'Américain Gus Van Sant, le Français Jacques Audiard ou l'Italien Nanni Moretti, côtoieront des nouveaux venus en compétition cette année à Cannes, dans une sélection qui met France et Italie à l'honneur. Comme de coutume, une pléiade de stars fouleront cette année les célèbres marches du Palais des Festivals, du 13 au 24 mai, dont Vincent Cassel, Vincent Lindon, Léa Seydoux, Marion Cotillard, Cate Blanchett, Matthew McConaughey, Naomi Watts, Benicio del Toro, Harvey Keitel et Michael Fassbender. Une cinquantaine de films au total ont été retenus par le délégué général du festival Thierry Frémaux sur 1.854 proposés. Parmi eux, 17 sont en compétition pour la Palme d'or pour l'instant, mais la liste devrait être complétée pour aller jusqu'à 20 titres, a précisé M. Frémaux lors d'une conférence de presse. La sélection "est belle, elle est nouvelle. Elle formule des hypothèses, elle prend des risques, et elle dit des choses sur l'état de la création mondiale", a-t-il estimé, ajoutant qu'il s'agissait d'une "belle année française". "Le cinéma français est formidable cette année", a-t-il ajouté. La France est en effet particulièrement bien représentée, avec quatre films en compétition. Jacques Audiard (grand Prix du Jury en 2009 avec "Un Prophète") reviendra avec "Dheepan", l'histoire d'un réfugié politique tamoul du Sri Lanka en banlieue parisienne. Prix du jury en 2011 pour "Polisse", l'actrice et réalisatrice Maïwenn sera en course avec "Mon roi", avec Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot. Stéphane Brizé ("Mademoiselle Chambon") sera lui pour la première fois sur la Croisette pour "La loi du marché" avec Vincent Lindon. Valérie Donzelli fera aussi ses premiers pas dans la compétition pour "Marguerite et Julien", film sur l'amour entre un frère et une s?ur au XVIIe siècle avec Jérémie Elkaïm et Anaïs Demoustier. L'Italie sera également en force avec trois films. Grand prix du jury en 2008 pour "Gomorra" et en 2012 pour "Reality", Matteo Garrone reviendra avec "The Tale of Tales" ("Il racconto dei racconti") avec Salma Hayek et Vincent Cassel. Nanni Moretti (Palme d'or en 2001 avec "La Chambre du fils") présentera "Mia Madre", sur les doutes d'une cinéaste en pleine crise créatrice, et Paolo Sorrentino défendra "Youth" ("La Giovinezza") avec Michael Caine et Harvey Keitel. - Amérique Latine et Afrique absentes - L'Amérique du Nord aura trois films, dont "The Sea of Trees" de Gus Van Sant (Palme d'or en 2003 pour "Elephant") avec Matthew McConaughey et Naomi Watts. Todd Haynes ("Loin du Paradis") présentera "Carol" avec Cate Blanchett et Rooney Mara, histoire d'amour entre deux femmes dans le New York des années 50, et le Canadien Denis Villeneuve ("Incendies") son thriller "Sicario". L'Asie sera également présente à travers trois films. Après "A Touch of Sin", prix du scénario en 2013, le Chinois Jia Zhangke sera de retour à Cannes avec "Mountains may depart". Le Japonais Hirokazu Kore-Eda, prix du jury en 2013 pour "Tel Père, tel fils", sera en lice avec "Our little sister". Le Taïwanais Hou Hsiao-hsien présentera lui "The Assassin". L'Australien Justin Kurzel sera là pour "Macbeth", avec Michael Fassbender et Marion Cotillard. L'Amérique Latine, l'Afrique ou la Russie sont en revanche absentes de la compétition à ce stade. Outre Français et Italiens, d'autres pays européens seront représentés: le Norvégien Joachim Trier pour "Louder Than Bombs", le Grec Yorgos Lanthimos pour "The Lobster", avec Colin Farrell et Léa Seydoux, et le Hongrois Laszlo Nemes, pour son premier film "Son of Saul". Le prochain film de Woody Allen, le nouveau film d'animation des studios Pixar et la première réalisation de l'actrice Natalie Portman seront de leur côté projetés hors compétition.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire