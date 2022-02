Paris (AFP). Cannes 2015: Van Sant, Moretti, Sorrentino, Jia Zhangke en compétition 

L'Américain Gus Van Sant, le Canadien Denis Villeneuve, le Chinois Jia Zhangke, la Française Maïwenn et les italiens Nanni Moretti et Paolo Sorrentino figurent parmi les réalisateurs sélectionnés pour la compétition officielle du festival de Cannes 2015, ont annoncé mercredi les organisateurs. La France, l'Italie et l'Asie sont particulièrement bien représentées, à l'inverse de l'Amérique Latine absente de la compétition, dans cette sélection qui doit néanmoins être complétée pour aller jusqu'à 20 films, a précisé le Festival.

