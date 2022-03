Mine d'or TV

On verra prochainement Gérard Depardieu à la télévision pour un téléfilm qu'il va tourner pour france 2 et la chaine Russia. Il sera le seul français dans cette production pour laquelle il interprétera Raspoutine, un étrange guérisseur , proche du Tsar Nicolas II au 19ème siècle. Le tournage débutera en Russie le mois prochain.



Des rumeurs ont filtré sur la prochaine saison 3 de « Scènes de ménage » qui cartonnent chaque soir à 20h05 sur M6. Si vous avez déjà regardé, vous savez que 3 couples sont à l'honneur, un jeune couple de trentenaires, des quarantenaires qui redécouvrent la vie à 2 et un couple de retraités. Dans cette nouvelle saison, un 4ème couple pourrait faire son apparition, de jeunes parents car ils auraient un bébé. Affaire à suivre.

Wenworth Miller , le héros de prison break, pourrait être de retour à la télévision, car la chaine ABC vient de lui confier un rôle dans une série qui n'est pas encore sorti. Elle s'appelle Identity et raconte l'histoire d' une unité de police d'élite spécialisée dans les vols d'identité. L'acteur incarne un ancien agent forcé de rejoindre l'équipe d’élite. Tout ceci n’est pas encore confirmé.

M6 lorgne encore sur la TNT. La chaine souhaite que le CSA lance un appel d'offres pour des chaines de téléachat pour placer « M6 boutique & co » déjà diffusée sur le câble, le satellite et l'ADSL. M6 va aussi lancer une nouvelle chaine gratuite sur la TNT à la fin de l'année dans le cadre du canal compensatoire accordé aux groupes de télévision historiques par le gouvernement Raffarin au lancement de la télé numérique.

Par contre Bruxelles conteste cette décision, estimant qu'elle est contraire au droit européen. M6, TF1 et canal+ ne sont donc pas encore assurée d'en profiter.