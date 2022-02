Paris (AFP). Cannes 2015: 16 films en compétition officielle, dont 4 français

Seize films ont été retenus pour l'heure dans la compétition officielle du Festival de Cannes, dont quatre français et trois italiens, ont annoncé mercredi les organisateurs, précisant qu'ils pourraient encore en sélectionner quatre autres. Les Français Jacques Audiard et Valérie Donzelli, le Japonais Hirokazu Kore-Eda et l'Américain Todd Haynes figurent parmi les réalisateurs sélectionnés pour concourir à la Palme d'or. L'Américain Gus Van Sant, Nanni Moretti, Paolo Sorrentino et Jia Zhangke seront également en compétition.

