"Hold It Against Me", le nouveau clip de Brithney Spears

La sortie du nouveau clip "Hold It against Me" de la chanteuse Brithney Spears est parfaitement maitrisée. Quelques secondes sont dévoilées chaque jour sur le site officiel de la star depuis le début du mois de février.

Une méthode eficace pour faire bourdonner la toile et installer une attente "insoutenable" chez les fans.

Le clip (l'oeuvre ?) tant attendu est réalisé par Jonas Akerlund (Lady Gaga, Madonna...), sur un ryhtme effrené, des images défilent à une vitesse délirante.

Découvrez 30 secondes du clip "Hold It Against Me" sur tendanceouest.com