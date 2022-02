Rouen : il pillait des lieux de culte catholique

C'est la brigade de répression des cambriolages qui s'est saisi de l'affaire et a recensé entre juillet 2013 et mars 2015 29 vols dans des lieux de culte catholique. Les communes d'Elbeuf, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Saint-Pierre-les-Elbeuf, Caudebec-les-Elbeuf, Rouen, Mont-Saint-Aignan, Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly et Grand-Quevilly sont concernées par ces vols.

Chaque fois, le mode opératoire est le même. L'individu entre dans le lieu de culte entre 7h et 10h du matin, dérobe de l'argent, des denrées alimentaires et quelques fois même les clés des bâtiments. Les constatations techniques et scientifiques effectuées par les policiers ont permis de retrouver le profil ADN de l'individu, déjà connu pour des faits similaires en Seine-Maritime et en Basse-Normandie.

En effectuant des recherches, les forces de l'ordre sont parvenues à identifier un homme de 67 ans sans domicile fixe, à Saint-Aubin-les-Elbeuf. L'individu a été interpellé mardi 14 avril. Il passe en comparution immédiate ce mercredi 15 avril après-midi. Le parquet a retenu 10 faits contre lui, notamment pour vol, tentative de vol par effraction et vol par effraction.