La première nouveauté, c'est que l'organisation de cette foire est directement reprise en régie par la ville, et non plus confiée à une société privée. Véronique Louwagie, députée-maire de L'Aigle :

Le programme des 4 jours de l'Aigle Impossible de lire le son.

Au programme des 4 jours : fête foraine et foire commerciale avec une centaine d'exposants, feu d'artifice, la présence du chef cuisinier Norbert Tarayre, mais aussi spectacle de rodéo, sans oublier la Chaumière du Cervelas, ou encore la course cycliste, un spectacle pour les enfants, et une exposition de véhicules militaires.

Jean-Baptiste Gagez, conseiller municipal délégué aux 4 Jours :

[pdf1]