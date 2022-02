Dubaï (AFP). Al-Qaïda au Yémen annonce la mort d'un de ses chefs dans une attaque de drone

Al-Qaïda au Yémen a annoncé mardi dans un communiqué la mort d'un de ses idéologues en chef, Ibrahim al-Rubaish, tué la veille dans une attaque de drone américain. Cheikh Ibrahim al-Rubaish, connu pour ses prêches hostiles à l'Occident, aux Etats-Unis et à la France, a été tué "lundi dans un raid des croisés", indique le communiqué mis en ligne par Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa). Il se réfère à une attaque de drone qui a tué six personnes dans le sud-est du Yémen où le réseau extrémiste est bien implanté. Le drone, "probablement américain", a visé à l'ouest de Moukalla (sud-est) une voiture de membres présumés d'Al-Qaïda, tuant six d'entre eux, avait indiqué à l'AFP un responsable provincial. Moukalla, chef-lieu de la province de Hadramout, est actuellement sous contrôle d'Al-Qaïda qui s'en est emparé le 9 avril en profitant du chaos qui règne au Yémen, théâtre de raids aériens et de violents combats entre partisans et adversaires du chef de l'Etat. Dans son communiqué, Aqpa précise que Ibrahim al-Rubaish, un Saoudien, avait "consacré près de deux décennies de sa vie au jihad, en s'attaquant à l'Amérique et à ses agents", indiquant qu'il avait combattu dans les rangs d'Al-Qaïda en Afghanistan, puis avait été arrêté et incarcéré à Guantanamo avant de rejoindre, à sa libération, Aqpa. Fin janvier, il avait estimé que la France avait remplacé les Etats-Unis en tête de liste des pays ennemis de l'islam Avec l'"affaiblissement" des Etats-Unis ces dernières années, "la France a remplacé l'Amérique dans sa guerre contre l'islam", avait-il déclaré dans un enregistrement audio diffusé par la branche médiatique d'Aqpa, Al-Malahem, sur YouTube. Aqpa, considérée comme la branche la plus active et la plus dangereuse d'Al-Qaïda par Washington, avait revendiqué mi-janvier l'attaque à Paris contre le journal français Charlie Hebdo qui a fait 12 morts.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire