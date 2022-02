Pourquoi j'ai pas mangé mon père, un film décevant

Aujourd'hui je vous parle du film d'animation de Jamel Debbouze. Le premier film européen réalisé intégralement en motion-capture (on met des capteurs sur le corps d'un acteur et tous ses mouvements sont reproduits à l'image).

Commençons par parler du visuel. La nature et les rendus de lumière avec les rayons du soleil à travers la jungle par exemple sont jolis. Par contre, les singes, les héros du film, ne bénéficient pas du même traitement. Leurs mouvements ne sont pas toujours fluides et surtout leur tête a quelque chose d'étrange , mis à part peut-être celle du héros.

Mais la grosse déception n'est pas l'aspect visuel, c’est le traitement du scénario. Le thème est bien trouvé. Mais la première partie de l'histoire est vraiment longue et inintéressante. L'histoire avance péniblement, n'a pas vraiment de liant. On a l'impression d'un bricolage pour assembler différents passages. Le tournant de l'histoire se fait au moment de la découverte du feu. Le film est plus intéressant à partir de ce moment là, mais la moitié du film est déjà passée alors l'attente est franchement longue pour un regain d'intérêt qui reste néanmoins limité.

La grosse catastrophe du film est la création d'un singe avec la personnalité de Louis de Funès. Pourquoi avoir fait ça ?? On hallucine de voir les mimiques de l'acteur essayées d'être transposées sur l'écran. Cela donne un rendu plus que navrant. Je recherche encore la raison de ce sacrilège.

Le seul point positif du film, c'est la personnalité de Jamel Debbouze. Edouard, son avatar, lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, avec le même humour et la même fraîcheur. Il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Malheureusement, une personnalité ne sauve pas un film.



Pourquoi j'ai pas mangé mon père est un film qui séduira difficilement les plus de 10 ans. Même pour ce public, il existe d'autres films plus intéressants et profonds que celui-ci. Seule la personnalité de Jamel Debbouze évite le naufrage. C’est en ce moment au cinéma.