GUSH en concert à l'espace culturel Buisson de Tourlaville

Ceux qui ont eu la chance de voir la tornade GUSH sur scène savent bien de quoi sont capables Yan, Vincent, Mathieu, et Xavier. Le clan commence à jouer ensemble dès 2003. Les synthés prennent désormais le pas sur les guitares. Ceux qui aimaient GUSH pour leur capacité à produire des pop songs seront ravis.

Entre pieds “electro” et harmonies incantatoires pop, la volonté des GUSH d’entraîner les gens dans leur transe trouve ici, toute sa justification. Comme GUSH le clame à raison sur un des sommets de Mira, le nom d’une comète : “We’re Not Alone”. Dans les mois qui viennent, on risque même d’être de plus en plus nombreux à danser avec eux. Leur dernier album est sorti en avril 2014.

Retrouvez GUSH en concert ce vendredi 17 avril à l'espace culturel Buisson. Tarif plein : 15€, tarif réduit : 13€.