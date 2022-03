La dernière bataille du Spitfire sorti des eaux à Sallenelles

Le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) du ministère de la Culture a jugé l'opération, 'partielle, non professionnelle et illégale” et a déposé plainte auprès du Procureur de Caen. S'inquiétant de la dégradation rapide, au contact de l'air, de l'aéronef comme des objets retrouvés (une chaussure du pilote, un masque à oxygène...), la DRASSM a ordonné la réimmersion de la carlingue de l'avion par six mètres de fond dans le nouveau bassin du canal de Caen jeudi 10 février, en attendant son renvoi en Australie dès les premières semaines du printemps. Le pays souhaite en effet récupérer les vestiges du Spitfire pour reformer l'escadron du pilote. Les ossements de ce dernier, dont l'identité a été révélée grâce au numéro de son moteur, seront inhumés en avril au cimetière anglais de Ranville.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire