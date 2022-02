Voile des JO 2024 : Marseille et La Rochelle en concurrence avec la Normandie

Alors que la décision du Comité international olympique n'est attendue qu'à l'été 2017, la cité portuaire entend au côté de la capitale, reformer le tandem qui était déjà en lice pour l'attribution des olympiades de 2008 et 2012.

"Il sera proposé au Conseil municipal, lors de la séance du 20 avril 2015, de soutenir la candidature de Paris et de porter auprès d'elle celle de La Rochelle pour l'accueil des épreuves de voile", selon un communiqué du conseil municipal.

La candidature de La Rochelle "repose sur les qualités du plan d'eau, la météo, ainsi que l'environnement sportif, humain, écologique et culturel du territoire en adéquation avec les valeurs de l'Olympisme", souligne la municipalité.

La Rochelle entend faire valoir ses capacités d'organisation d'épreuves de haut niveau, notamment lors des compétitions internationales comme la Semaine olympique française et plusieurs championnats d'Europe ou du monde en catégorie 470, Laser ou Finn.

La concurrence de la Normandie

Mais La Rochelle se heurte déjà à la concurrence de la Normandie, candidate elle aussi à l'organisation des épreuves olympiques et paralympiques de voile. Dans un courrier publié le 1er avril et adressé au président du Comité français du sport international Bernard Lapasset, les présidents des régions Haute et Basse-Normandie -qui ne feront qu'une en 2016 - Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais, ainsi que l'ancienne ministre des sports Valérie Fourneyron, avaient les premiers fait valoir l'expérience normande en matière de compétitions nautiques et la proximité de leur région avec Paris.

Le Conseil de Paris a approuvé lundi à une très grande majorité l'engagement de la capitale dans la bataille pour l'organisation de ces jeux face à Boston, Hambourg ou Rome. Si cette candidature était officialisée elle serait la quatrième tentative de Paris après les revers subis pour les jeux de 1992 (contre Barcelone), 2008 (Pékin) et 2012 (Londres).

