Le port de Caen en pleine expansion

Le trafic de marchandises, en hausse de 18,4%, a quasiment atteint les 4 millions de tonnes. Les liaisons transmanche (ferries) ont enregistré une hausse de 4% (un million de passagers). C'est le sixième meilleur exercice de son histoire, bienvenu après deux années moroses, et qui hisse Caen à la troisième place des ports de deuxième catégorie, et à la dixième place tous ports confondus.

C'est sur le Quai de Blainville que transitent la plupart des trafics traditionnels du port dit « amont », qui traite des marchandises en vrac. Les céréales en représentent plus de la moitié, avec 456 000 tonnes (+ 170% entre 2009 et 2010 !).



Le commerce de bois exotiques en provenance du Brésil et d'Afrique bénéficie à Caen d'un savoir-faire particulier des personnels du port, et fait partie des échanges historiques autour desquels s'est développée une véritable filière.



C'est aussi le cas du sel, dont les 83 000 tonnes nécessaires pour le déneigement fin 2010 ont fait également exploser les résultats. Pour faire face à ce nouveau besoin, un auvent de stockage s'ajoutera d'ici à la fin de l'année aux infrastructures existantes du port.



4 hectares de terre-plein en plus



Autre fleuron du port de Caen en pleine expansion : son terminal ferry à Ouistreham. Pour son trafic passagers, mais aussi pour le fret. Trois millions de tonnes de marchandises ont été transportées par camions l'année dernière. “Le trafic n'a cessé de progresser depuis 1992. Le site de dix hectares est saturé. L'investissement foncier est nécessaire”, explique Antoine de Gouville, directeur adjoint des équipements portuaires de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), gestionnaire de l'ensemble des activités portuaires.



Aussi, cette partie du port, en aval de l'écluse, va bénéficier d'une profonde restructuration. L'accueil mixte du fret et des voyageurs fera prochainement l'objet d'une extension de 4 hectares qui devrait nécessiter six mois de travaux.



Autre spécificité du port de Caen : la place qu'occupe l'industrie dans ses activités, avec la forte emprise de l'entreprise Renault Trucks (camions) sur la zone industrialo-portuaire, située à mi-chemin entre Caen et Ouistreham. La CCI y a investi 50 millions d'euros depuis 2003, permettant de consolider l'activité du groupe automobile et de préserver l'avenir du port. « Une des problématiques importantes du commerce portuaire est de toujours conserver de l'espace disponible », rappelle Gérard Delaunay, vice-président de la CCI en charge des équipements.



Ainsi, sur le Quai de Calix, sous le viaduc du même nom, la Chambre de commerce envisage prochainement l'installation d'un nouveau terminal pour la navette de conteneurs entre Caen et le Havre, permettant de mieux répondre aux besoins grandissants des entreprises locales.



Une polyvalence et un savoir-faire reconnus



Autrefois cantonnés au bassin Saint-Pierre et naviguant sur l'Orne pour rejoindre la mer, les navires de commerce ont, avec la création du canal, pris du volume et leurs armateurs ont pu se transporter d'autres marchandises. Longtemps, la Société métallurgique de Normandie a été au centre des échanges. Des trafics de niche, comme la fonte ou le charbon, ont peu à peu pris la place.



Le port regroupe aujourd'hui une dizaine de terminaux, qui s'étendent entre Caen et Ouistreham sur le canal de l'Orne et une quinzaine de kilomètres. Chaque bassin portuaire a sa spécificité : le bassin Saint-Pierre accueille les vieux gréements, le Nouveau bassin les activités nautiques. Plus loin, celui d'Hérouville est le siège des équipements portuaires. Le quai de Blainville gère le vrac de marchandises, quand le yard de Ranville charge les camions qui partiront du terminal de Ouistreham. Le port dispose désormais d'une grande réputation de polyvalence.





