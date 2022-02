Paris (AFP). Radio France: déçus par les propositions, les salariés reconduisent la grève

La grève à Radio France a été reconduite jusqu'à mardi, 27e jour de conflit, par le personnel réuni en assemblée générale qui a également décidé de demander à Fleur Pellerin une prolongation de 24 heures de la médiation, a constaté lundi un journaliste de l'AFP. La poursuite de la grève a été adoptée à une large majorité par les salariés (moins 12 voix contre et 26 abstentions), qui ont jugé insuffisantes les propositions du médiateur nommé par le gouvernement. Parallèlement, les syndicats ont décidé d'envoyer un courrier à la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, pour lui demander que la médiation soit prolongée de 24 heures reconductibles. "On laisse une nouvelle chance à la tutelle et la direction", a déclaré Jean-Mathieu Zahnd de la CGT. Selon les syndicats, le médiateur avait conditionné dimanche la poursuite de sa mission à l'approbation de ses propositions par l'intersyndicale. Ce préalable a crispé certains participants à l'assemblée générale, qui ont vu là une forme de "chantage". Après une première AG de près de deux heures lundi matin, salariés et syndicats, très partagés sur la suite à donner au mouvement, ont à nouveau débattu durant une heure et demie dans l'après-midi. Pour illustrer ce "dilemme", l'un des participants a cité la phrase du dramaturge allemand Bertolt Brecht: "Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu." Une nouvelle AG est prévue mardi à 15H00 et les salariés sont invités à venir échanger à partir de 10H00 au Studio 105 de la Maison de la Radio.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire