Réunification : la carte dévoilée sème la confusion en Normandie

Laurent Beauvais, le président du Conseil régional de Basse-Normandie, n'y est pas allé par quatre chemins au moment de livrer sa réaction sur la carte publiée sur les sites d'iTélé ou d'Europe 1, cette carte qui place la préfecture de la future région normande à Caen et le conseil régional à Rouen. Il a ainsi déclaré en marge d'une réunion à Caen sur les fonds européens : "Je ne donne pas foi à cette carte car je n'ai pas d'indication précise de son origine". L'élu socialiste dit ne pas comprendre pourquoi cette carte a été rendue publique alors que l'Etat doit nommer en conseil des ministres, le 22 avril prochain, des "préfets préfigurateurs" pour mieux organiser cette réforme territoriale qui prendra effet au 1er janvier.

A Rouen, le crédit donné à cette information n'est guère plus grand. Des révélations qualifiées même de "rumeurs" par le président de la Région Haute-Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol. Pour l'élu, qui s'inquiète de l'opposition entre Rouen et Caen, seul compte l'équilibre de la future région. "Dans le drapeau de la Normandie, il y a deux léopards, et ils ont la même taille. Arrêtons de diviser le territoire."

Des collaborateurs de la préfecture de Basse-Normandie nous ont confié être sur la même longueur d'ondes, ne comprenant pas bien le "timing" de cette carte, sortie au moins 10 jours trop tôt. Laurent Beauvais reconnaît en revanche un avantage à ce document. "Cette carte a le mérite de respecter le principe d'équilibre."

Propos recueillis à Rouen par Lucien Devoge - Tendance Ouest.