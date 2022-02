Les MTV Movie Awards récompensent "Nos étoiles contraires" et Bradley Cooper

Bradley Cooper s'est vu décerner le prix du meilleur acteur pour son interprétation dans le film "American Sniper" de Clint Eastwood qui raconte la vie du soldat américain Chris Kyle et son expérience de la guerre en Irak.

Shailene Woodley a reçu le prix de la meilleure actrice pour son interprétation dans "Nos étoiles contraires", l'histoire d'une adolescente atteinte d'un cancer du poumon et qui tombe amoureuse d'un garçon qui a la jambe amputée, joué par l'acteur Ansel Elgort.

Les MTV Movie Awards, qui attribuent aussi des prix décalés, ont décerné à Meryl Streep le titre de "meilleure méchante" de l'année pour son rôle dans "Into The woods", alors que Channing Tatum était distingué pour son interprétation dans "22 Jump Street".

Will Poutler et Dylan O'Brien ont également été primés pour la meilleure scène de lutte dans "The Maze Runner". O'Brien a aussi reçu la récompense du meilleur rendement physique.

Zac Efron et Dave Franco ont été sacrés meilleur duo pour la comédie "Neighbours".

Un des moments les plus émouvants de la soirée fut l'hommage rendu à Robert Downey Jr. pour sa carrière. L'acteur a reçu sa récompense des mains de Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth et Jeremy Renner, quelques uns de ses compagnons de tournage dans "Avengers: Age of Ultron", qui est sur le point de commencer.

Kevin Hart a été honoré de son côté du titre de Meilleur comique.