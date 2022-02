Washington (AFP). Hillary Clinton en route vers la présidence des Etats-Unis

Hillary Clinton part lundi en campagne sur les routes de l'Iowa à bord de son van, après l'annonce de sa candidature à l'investiture pour la présidentielle de 2016, décidée à gagner le coeur des Américains et devenir la première femme à entrer à la Maison Blanche. Laissant derrière elle son image jet set d'ancienne première dame, sénatrice et secrétaire d'Etat, Hillary Rodham Clinton, 67 ans, a quitté New York pour l'Iowa à plus de 1.600 km à l'ouest de Brooklyn où se trouve son QG de campagne, première étape de ce voyage à la rencontre de l'Amérique profonde. Quelques heures après avoir pris la route pour ce voyage surprise à bord de son van surnommé "Scooby" -- le chien Scoubidou du dessin animé --, la candidate démocrate a twitté une photo d'elle au milieu d'une famille de Pennsylvanie croisée à une station service. - Sur la route - "Sur la route! le van chargé et en route pour IA (Iowa). Rencontré une super famille pendant un arrêt cet après-midi. Beaucoup d'autres à venir - H" (Hillary), a-t-elle twitté. "Quand Hillary nous a annoncé qu'elle allait prendre la route pour l'Iowa, nous l'avons regardée surpris : +Vraiment?+ Elle a répondu : +Vraiment+", a déclaré sa conseillère Huma Abedin. "C'était son idée", a assuré celle qui l'accompagne, lors d'une conférence téléphonique avec des sympathisants. "Nous devrons nous battre pour chaque voix", a asséné le directeur de campagne, Robby Mook, 35 ans. C'est dans une vidéo sur son site hillaryclinton.com, puis sur Twitter et Facebook, qu'Hillary Clinton a officialisé dimanche sa seconde candidature aux primaires démocrates, après sa défaite de 2008 contre Barack Obama. "Je suis candidate à la présidence", déclare-t-elle, debout et souriante, dans un clip d'un peu plus de deux minutes, où elle n'apparaît qu'à la fin, après les témoignages d'Américains de la classe moyenne, vraisemblablement choisis pour illustrer la diversité de l'électorat démocrate: une jeune mère de famille, un jeune couple noir, deux frères hispaniques, un couple d'hommes et un autre de femmes, un ouvrier Le ton de la campagne est donné dans ce clip, loin de définir un programme ou même une vision. Optimiste, il est entièrement consacré à la politique économique et sociale, sans un mot sur l'étranger, et se concentre sur les espoirs de la classe moyenne. "Les Américains ordinaires ont besoin d'une championne. Je veux être cette championne", poursuit Hillary Clinton. "Je pars sur le terrain pour gagner votre voix", ajoute-t-elle. Cette petite phrase et la stratégie de lancement ont un but: signifier qu'elle entend mériter son investiture, et ne rien considérer comme acquis, bien qu'elle soit la grande favorite des primaires démocrates, avec environ 60% des intentions de vote. Son premier grand discours de campagne n'aura lieu qu'en mai. Les six à huit prochaines semaines seront consacrées à des déplacements où la candidate échangera avec les électeurs, selon son entourage. Le premier prendra la forme d'une table-ronde sur l'éducation mardi dans l'Iowa, l'Etat qui lancera la saison des primaires au début de l'année prochaine. La présidentielle aura lieu en novembre 2016. Immédiatement après l'annonce, les républicains ont dénoncé le retour en politique de la plus connue des Américaines. "Nous devons faire mieux que la politique étrangère d'Obama et Clinton", a dit celui qui pourrait devenir son principal rival, le républicain Jeb Bush, 62 ans, dans une vidéo. Le président américain, Barack Obama, a jugé samedi que son ex-secrétaire d'Etat "ferait une excellente présidente". - Prétendants républicains -

