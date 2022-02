Badminton : le MDMSA termine sur une défaite

Dans un match sans enjeu, l'équipe de Stéphane Renault s'est logiquement inclinée 5-3.

Si les simples hommes ont été remportés aisément par les Normands Maxime Michel et Sylvain Ternon et si Natalia Perminova et Maja Tvrdy ont signé une belle performance dans le double dames, la rencontre a été dominée par les joueurs de l'Est.

Trois doubles - hommes et mixte - ont été remportés par Mulhouse tandis que Maja Tvrdy et Natalia Perminova se sont inclinées lors de leurs simples respectifs. Résultat, une défaite 5-3 mais un bonus défensif remporté : "Nous nous en sortons bien avec le bonus défensif tant nous avons été dominés, réagissait après coup le coach Stéphane Renault, satisfait tout de même de la saison écoulée. Avec le recul, nous pouvons dire que notre saison aura été globalement correcte avec une quatrième place finale."