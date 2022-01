Paris (AFP). Radio France: la ministre de la Culture entrevoit une sortie du conflit

La ministre de la Culture Fleur Pellerin a estimé dimanche soir que le texte de propositions remis à la direction et aux syndicats de Radio France par le médiateur chargé de dénouer la crise dans le groupe ouvrait "la voie d?un compromis permettant une sortie du conflit". "J?espère que les différentes parties prenantes pourront se retrouver sur ce document, qui pose les principes d?un dialogue social effectif et respectueux au sein de Radio France et qui constitue la voie d?un compromis permettant une sortie du conflit", a-t-elle souhaité dans une déclaration écrite. "Il appartient maintenant à chacun de prendre ses responsabilités quant à la reprise des antennes", a-t-elle ajouté alors que la grève perturbe les antennes de Radio France depuis 25 jours. Le médiateur chargé de dénouer la crise sociale à Radio France a déclaré un peu plus tôt dimanche soir à l'AFP que "la première étape de (sa) mission, celle qui consistait à la reprise d'un dialogue social, est terminée" après avoir remis des propositions à la direction et aux syndicats. "J'ai remis mon texte à la direction, sans attendre sa réponse, et aux organisations syndicales, sans attendre leur réponse", a indiqué Dominique-Jean Chertier, avant de quitter Radio France, précisant qu'il allait rendre compte à la ministre de la Culture Fleur Pellerin. Le médiateur discutait depuis vendredi avec la direction et les syndicats pour trouver une issue au conflit qui se poursuit depuis 25 jours.

