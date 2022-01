Paris (AFP). Le tennis français pleure son ambassadeur Patrice Dominguez

Patrice Dominguez, ancien joueur et entraîneur de tennis, journaliste, est décédé dimanche à l'âge de 65 ans provoquant, une vague d'émotion dans ce sport en France qui pleure "l'un de ses meilleurs ambassadeurs". Ancien numéro 1 français puis directeur technique national (DTN) à la Fédération de tennis, organisateur de tournois, Patrice Dominguez avait également été journaliste et consultant à la télévision et à la radio. "A 65 ans, entouré de sa famille et de tous ses amis, Patrice Dominguez est décédé () à l?hôpital de la Pitié-Salpêtrière après un combat qu?il a mené avec courage et dignité", a annoncé son épouse Cendrine Dominguez via un communiqué pendant que débutait dimanche le Masters-1000 de Monte-Carlo. "Il a consacré sa vie au tennis, dont il fut un acteur aux multiples rôles au niveau mondial, tous assumés avec passion et détermination : joueur, entraîneur, dirigeant, organisateur. Il en fut également la voix mais aussi l'historien avec une cinquantaine d?ouvrages consacrés à son sport", a-t-elle rappelé. Le dernier en date intitulé "Le Virtuose" (2013) faisait les louanges de Roger Federer, dont il admirait le jeu. "Son tennis est musical", disait-il souvent au sujet du champion suisse. Les manifestations de tristesse et de sympathie se sont multipliées après l'annonce du décès de celui qui occupa le poste de DTN de la Fédération française de 2005 à 2009. A commencer par les joueurs. "Très triste d'apprendre le décès de Patrice Dominguez , un grand monsieur du tennis français. Mes condoléances à Cendrine, Léa et Léo (les enfants du couple Dominguez)", a réagi sur Twitter le joueur Richard Gasquet. - "Un grand passionné du jeu" - "J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Merci d'avoir été quelqu'un de bien!", a affirmé à son tour Jo-Wilfried Tsonga sur le réseau social. Julien Benneteau a salué quant à lui "un grand passionné de ce jeu". "Il a marqué le tennis", a souligné quant à elle la FFT sur Twitter. Chez ses confrères journalistes, l'émotion était aussi de mise. "Le tennis perd l'un de ses meilleurs ambassadeurs et la rédaction de RMC Sport un partenaire", a déploré la radio parisienne où il délivrait ses analyses. "C?était un fondu de sport, quelqu'un qui aimait tous les sports, qui avait une très grande capacité d?analyse, qui était capable de faire comprendre et aimer des choses qui lui paraissaient simples mais qui ne l'étaient pas pour les autres. Il savait vulgariser très facilement", a expliqué sur RMC sport l'ancien journaliste Christian Prudhomme, aujourd'hui patron du Tour de France, qui avait travaillé avec Patrice Dominguez sur la chaîne de télévision La 5. "Tant de souvenirs affleurent en pensant à Patrice Dominguez qui prend ses distances le jour où le soleil brille haut dans le ciel", a pour sa part affirmé le journaliste de France Télévisions Patrick Montel, qui fut aussi son collègue. Le ministre des Sports Patrick Kanner, "triste", a quant à lui rendu hommage à un homme qui a "beaucoup apporté au tennis et au sport français en général".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire