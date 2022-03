Handball : Colombelles confirme sa bonne dynamique

Écrasées à l'aller (39-22), les Pessacaises n'ont presque pas eu davantage leur mot à dire dans leur gymnase. « L'ambiance est un peu particulière, ça sentait le match piège », indique toutefois Alisson Breysacher, la capitaine des Jaune et Noir.

Prévenu, Colombelles ne s'est pas fait surprendre en prenant d'emblée le match en main. Faisant à nouveau valoir leur défense étagée et agressive, les Bas-Normandes récupéraient de nombreux ballons qu'elles ne manquaient pas de faire fructifier (1-6). Le temps-mort pris par Pessac permettait de limiter l'hémorragie mais pas de retourner la tendance si nettement dessinée. Malgré quelques difficultés en attaque, Colombelles avait sept buts d'avance à la mi-temps (7-14). Dès l'entame de la seconde période, les Colombelloises affichaient le même sérieux et s'envolaient au panneau d'affichage : +11 (8-19). Néanmoins, le changement de défense adverse posait enfin des problèmes aux visiteuses, par ailleurs fréquemment sanctionnées par le corps arbitral. Leur avance diminuait, mais dans des proportions restreintes. « On n'a jamais été inquiétées durant ce match », apprécie Alisson Breysacher.

Ce résultat confirme la victoire acquise une semaine plus tôt à Bergerac et la bonne passe actuelle du CLCH. « On travaille bien ensemble, il y a plus affinités dans le jeu, surtout en défense, assure Alisson Breysacher. Il y a une dynamique qui se crée. C'est encourageant. » Et même s'il « reste encore du boulot en attaque », Colombelles ne pouvait pas perdre à quelques kilomètres de là où les Malherbistes avaient gagné la veille en foot... « Les footeux ont montré l'exemple », sourit la demi-centre, qui était présente avec son équipe au stade Chaban-Delmas samedi 12. Pour le CLCH, l'important est désormais de confirmer à domicile, dimanche 13 février contre Montargis (16h).