Paris (AFP). Ligue 1: Saint-Étienne bat Nantes et presse Marseille

Saint-Étienne a bien digéré son élimination en demi-finale de la Coupe de France en battant Nantes (1-0) dimanche après-midi, ce qui le positionne provisoirement à un point du quatrième Marseille et le ramène à deux points du troisième Monaco, pour la 32e journée de L1. L'OM, qui se déplace à Bordeaux à 21h00, peut encore réintégrer le podium avec un match nul (au bénéfice de sa meilleure différence de but sur l'ASM). Mais la pression est bien sur les Marseillais après les succès monégasques et stéphanois et une victoire en Gironde, où ils ne se sont plus imposés en 37 ans, leur rendrait leur avance comptable initiale. En attendant, les Verts (5e) ont rempli leur mission. Quatre jours après le cuisant revers (4-1) concédé face au PSG d'Ibrahimovic, ils devaient en effet se relancer sur la scène du championnat de France, la dernière désormais susceptible de leur permettre de se qualifier pour une compétition européenne. Face à des Nantais toujours aussi peu joueurs, bien qu'ils n'aient plus grand-chose à espérer de leur saison anodine, et dans un match assez fermé, disputé sous les premières chaleurs de l'année qui ont sollicité les organismes, ils ont répondu présent grâce au seul éclair de Franck Tabanou. La latéral gauche a donné la victoire à l'ASSE d'un coup franc excentré, parfaitement enroulé du gauche (18e). Heureux, l'ancien Toulousain a vite déchanté quand deux minutes plus tard, K.O. après un choc crânien avec son coéquipier Loïc Perrin, il a dû se faire remplacer par Brison. Hormis un enchaînement contrôle-reprise dans la surface d'Erding bien stoppé par Riou (69e), les spectateurs de Geoffroy-Guichard ont vu très peu d'occasions de but. Mais pour les supporteurs des Verts, l'essentiel tient aux trois points. Le programme dominical de cette 32e journée tronquée devait se poursuivre à 17h00 avec cinq matches, Rennes-Guingamp, Evian/Thonon-Lille, Lens-Lorient, Toulouse-Montpellier et Reims-Nice. Deux matches ont été reprogrammés en raison de la finale de la Coupe de la Ligue qui a vu Paris conserver son trophée aux dépens de Bastia (4-0) samedi. Les Bastiais joueront à Lyon mercredi (18h30), tandis que les Parisiens recevront Metz le 28 avril (21h00). Résultats de la 32e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Caen - Monaco 0 - 3 dimanche Saint-Etienne - Nantes 1 - 0 (17h00) Reims - Nice Rennes - Guingamp Lens - Lorient Toulouse - Montpellier Evian/Thonon - Lille

