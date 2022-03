Roller hockey : les conquérants de Caen en demi-finale de la Coupe de France

« Cela fait deux matchs de suite où on fait des parties à suspense et où on se met en difficulté nous-mêmes, relève le gardien Jérôme Salley. Mais on arrive à avoir assez de caractère pour revenir. » Du caractère, il est vrai qu'il en fallait pour combler deux buts de retard – ce qui fut réalisé par Benoît Leterrier – dans les dernières de minutes de jeu.

Le scénario un peu fou de la deuxième période (la première, dominée 2-1 par les visiteurs avait été plus calme) a donc prolongé les débats jusqu'en prolongation. Caen, qui évolue une division au-dessus de Paris XIII, a fini par faire respecter la hiérarchie. Demi-finale le 12 mars à Anglet, probablement la meilleure équipe d'Europe... En attendant, le championnat reprend ses droits dès le 19 février avec un déplacement important à Angers.