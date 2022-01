Lagos (AFP). Ouverture des bureaux de vote au Nigeria pour les élections locales

Les bureaux de vote ont ouvert samedi au Nigeria pour les élections des gouverneurs et des représentants des Assemblées locales des Etats, que l'opposition espère remporter après sa victoire à la présidentielle. Les élections des gouverneurs n'auront lieu que dans 29 Etats samedi, les autres ayant déjà fait l'objet d'élections partielles, mais l'ensemble des 36 Etats doivent se rendre aux urnes pour élire les représentants des assemblées locales. Au total, 760 candidats se présentent pour les postes de gouverneurs et de vice-gouverneurs et 5.290 candidats concourent pour les postes à pourvoir dans les Assemblées locales, selon la Commission électorale indépendante (INEC). Quelques 68,8 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Ils doivent s'enregistrer dans les bureaux de votes à partir de 8h00 (locales, 07h00 GMT) pour pouvoir ensuite voter dans l'après-midi. Le Congrès progressiste (APC) du président élu Muhammadu Buhari ne détient que 14 Etats de la fédération nigériane, tandis que le Parti démocratique populaire (PDP) du président battu Goodluck Jonathan en contrôle 21. Mais l'APC pourrait bénéficier d'un effet d'entraînement, après sa victoire à la présidentielle, selon les experts.

